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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1609 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1609 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1609 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1609
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1609 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 86000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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Польша Дукат 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1609 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
23969 $
Цена в валюте аукциона 86000 PLN
Польша Дукат 1609 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1609 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1609 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1609 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1609 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1609 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
195 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 195 Mark

Где продать?

Для продажи Дукат 1609 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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