Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1609 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1609
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1609 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 86000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Felix Schiessinger (1)
- Niemczyk (1)
- Otto Helbing (1)
Где продать?
Для продажи Дукат 1609 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск