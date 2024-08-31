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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1630 года HL "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1630 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1630 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1630 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе

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Польша Дукат 1630 HL "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1630 HL "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1630 HL "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1630 HL "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1630 HL "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1630 HL "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1630 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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