Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1630 года HL "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1630
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1630 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе
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