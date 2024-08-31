Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат без года (1587-1632) "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат без года (1587-1632) года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30436 проданному на аукционе Heritage Auctions за 64625 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Künker (1)
Польша Дукат без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Польша Дукат без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
64625 $
Цена в валюте аукциона 64625 USD
Польша Дукат без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша Дукат без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
64625 $
Цена в валюте аукциона 64625 USD
Польша Дукат без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1587 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1587 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск