Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат без года (1587-1632) "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат без года (1587-1632) года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30436 проданному на аукционе Heritage Auctions за 64625 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
64625 $
Цена в валюте аукциона 64625 USD
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
64625 $
Цена в валюте аукциона 64625 USD
Где продать?
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