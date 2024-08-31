Дукат без года (1587-1632) "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат без года (1587-1632) года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30436 проданному на аукционе Heritage Auctions за 64625 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.

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