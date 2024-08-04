Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1632 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1632
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1632 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе MDC Monaco за 20000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
8278 $
Цена в валюте аукциона 6500 GBP
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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