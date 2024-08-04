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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1632 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1632 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1632 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1632
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1632 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе MDC Monaco за 20000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
8278 $
Цена в валюте аукциона 6500 GBP
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
7323 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - May 16, 2021
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Aurea - May 21, 2016
Продавец Aurea
Дата 21 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе CNG - May 18, 2016
Продавец CNG
Дата 18 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1632 SB "Гданьск" на аукционе CNG - January 4, 2009
Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1632 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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