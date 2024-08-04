Дукат 1632 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1632 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1523 проданному на аукционе MDC Monaco за 20000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

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