Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1630 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1630
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1630 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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