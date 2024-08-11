Дукат 1630 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1630 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

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