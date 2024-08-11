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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1630 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1630 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1630 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1630 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
5705 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
7700 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1630 SB "Гданьск" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1630 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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