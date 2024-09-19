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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1623 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1623 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1623 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1623 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
10843 $
Цена в валюте аукциона 48000 PLN
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
16673 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Hess Divo - May 28, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Aurea - December 7, 2013
Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1623 SB "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1623 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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