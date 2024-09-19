Дукат 1623 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1623 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность UNC (2) AU (3) XF (7) VF (5) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) DETAILS (2) Сервис NGC (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)