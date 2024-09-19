Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1623 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1623
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1623 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
10843 $
Цена в валюте аукциона 48000 PLN
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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