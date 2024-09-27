Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1611 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1611
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1611 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 51000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
10713 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Janas
Дата 16 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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