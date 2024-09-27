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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1611 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1611 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1611 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1611 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 51000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (11)
  • Wójcicki (1)
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4331 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
10713 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Janas - September 16, 2017
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Janas - September 16, 2017
Продавец Janas
Дата 16 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1611 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1611 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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