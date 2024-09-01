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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1588 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1588 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1588 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1588
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1588 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
9076 $
Цена в валюте аукциона 8750 EUR
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
19296 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность G
Цена
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Rauch - April 18, 2016
Продавец Rauch
Дата 18 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
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Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе GGN - February 18, 1994
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе GGN - February 18, 1994
Продавец GGN
Дата 18 февраля 1994
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1588 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1588 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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