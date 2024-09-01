Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1588 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1588
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1588 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
19296 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность G
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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