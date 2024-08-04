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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1613 года "Тип 1609-1613" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1613 года "Тип 1609-1613" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1613 года "Тип 1609-1613" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,07 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1613 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 130000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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Польша Дукат 1613 на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1613 на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
32761 $
Цена в валюте аукциона 130000 PLN
Польша Дукат 1613 на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Дукат 1613 на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Дукат 1613 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1613 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
805 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 805 Mark

Где продать?

Для продажи Дукат 1613 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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