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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1596 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1596 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1596 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1596 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе MDC Monaco за 24000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (4)
  • Spink (1)
  • V. GADOURY (1)
Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
25852 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
16171 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Aurea - May 18, 2019
Продавец Aurea
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Naumann - May 5, 2019
Продавец Naumann
Дата 5 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1596 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1596 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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