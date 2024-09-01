Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1596 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1596 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе MDC Monaco за 24000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
25852 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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