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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1596 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов 1596
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1596 Гданьск
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1596 IF
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1596
Средняя цена 170 $
Продажи
0 762
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 85 $
Продажи
0 339
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 IE Олькушский монетный двор Дата "96 K"
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 70 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 850 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 265
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 Рига
Средняя цена 55 $
Продажи
4 384
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 Литва Дата внизу
Средняя цена 100 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 Литва Дата вверху
Средняя цена 260 $
Продажи
0 119
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF Всховский монетный двор
Средняя цена 840 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 IF Всховский монетный двор
Средняя цена 55 $
Продажи
0 210
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 IF SC Быдгощский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR Быдгощский монетный двор
Средняя цена 100 $
Продажи
0 288
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1596 IF Люблинский монетный двор
Средняя цена 400 $
Продажи
0 316
Аверс
Реверс
1 грош 1596 SC HR
Средняя цена 550 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1596 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 460 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1596 Всховский монетный двор
Средняя цена 150 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1596 IF Всховский монетный двор
Средняя цена 55 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Шеляг 1596 IF SC Быдгощский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1596 Рига
Средняя цена 20 $
Продажи
1 29
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шеляг 1596 Мальборкский монетный двор
Средняя цена 40 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
Тернарий 1596
Средняя цена 75 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий 1596 Гданьск
Средняя цена 75 $
Продажи
0 148
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денарий 1596 CWF
Средняя цена 150 $
Продажи
0 6
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