Шеляг 1596 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.

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