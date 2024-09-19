Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1596 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.
Сохранность
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