Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год без года (1588-1601)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4900 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (2)
  • Numisbalt (1)
  • PDA & PGN (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (2)
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1588 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1588 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск