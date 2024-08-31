Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4900 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1588 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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