Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4900 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.

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