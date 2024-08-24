Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1596 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (288) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3700 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 17 февраля 2024
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Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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