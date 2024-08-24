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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1596 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1596 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (288) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3700 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1596 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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