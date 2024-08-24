Трояк (3 гроша) 1596 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1596 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3700 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

Сохранность UNC (46) AU (8) XF (140) VF (77) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (3) MS63 (9) MS62 (8) MS61 (11) AU58 (2) DETAILS (5) Сервис NGC (39) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

Coins.ee (6)

COINSNET (5)

GGN (5)

Janas (3)

Künker (1)

MARCINIAK (51)

Niemczyk (51)

Numedux (10)

Numimarket (7)

Numisbalt (14)

PDA & PGN (4)

Poznański Dom Aukcyjny (8)

Provenance Auctions (1)

Rauch (3)

Rzeszowski DA (34)

Solidus Numismatik (4)

Stare Monety (3)

Stary Sklep (12)

Tempus (2)

Teutoburger (1)

WAG (1)

WCN (22)

WDA - MiM (15)

Wójcicki (24)