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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год без года (1594-1601)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе Stary Sklep за 10000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1594 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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