Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год без года (1594-1601)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе Stary Sklep за 10000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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