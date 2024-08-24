Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе Stary Sklep за 10000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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