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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1594 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1594 Гданьск
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1594 Рига
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1594 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 130 $
Продажи
0 187
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1594 I4 Олькушский монетный двор Инициалы "I4"
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1594 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 510
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1594 Рига
Средняя цена 75 $
Продажи
4 409
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1594 Литва
Средняя цена 90 $
Продажи
0 432
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1594 Мальборкский монетный двор
Средняя цена 95 $
Продажи
0 963
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF Всховский монетный двор
Средняя цена 840 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1594 IF Всховский монетный двор
Средняя цена 90 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1594 IF SC Быдгощский монетный двор
Средняя цена 190 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 грош 1594
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1594 Олькушский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Шеляг 1594 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 85 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шеляг 1594 IF Быдгощский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1594 Рига
Средняя цена 15 $
Продажи
1 10
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий 1594 Гданьск
Средняя цена 80 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
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