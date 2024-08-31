Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1594 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1594
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1594 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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