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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1594 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1594 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1594 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1594 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Денарий 1594 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1594 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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