Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1594
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (187) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (2)
- COINSNET (2)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (4)
- GGN (2)
- Golden Lion (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Janas (2)
- Katz (2)
- Künker (5)
- La Galerie Numismatique (2)
- MARCINIAK (36)
- Monety i Medale (1)
- Naumann (1)
- Niemczyk (24)
- Numedux (9)
- Numisbalt (3)
- PDA & PGN (8)
- Pegasus Auctions (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (7)
- Rauch (5)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (6)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (9)
- WAG (1)
- WCN (36)
- WDA - MiM (7)
- Wójcicki (8)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность FR2
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1594 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск