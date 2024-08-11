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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (187) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 908 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность FR2
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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