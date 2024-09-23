Шеляг 1594 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1594 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

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