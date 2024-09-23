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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1594 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1594 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1594 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1594 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
Польша Шеляг 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Шеляг 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шеляг 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Шеляг 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1594 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность F
Цена
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