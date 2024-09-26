Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1594 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1594
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (432)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63413 проданному на аукционе Heritage Auctions за 552 USD. Торги состоялись 17 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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