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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1594 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (432)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63413 проданному на аукционе Heritage Auctions за 552 USD. Торги состоялись 17 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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