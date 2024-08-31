Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1594 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1594 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1594 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1594 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7600 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (2)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (18)
  • WDA - MiM (2)
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 1 грош 1594 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1594 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
723 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 1 грош 1594 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 1 грош 1594 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1594 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 1 грош 1594 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 1 грош 1594 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша 1 грош 1594 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 1 грош 1594 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1594 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 1 грош 1594 на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1594 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 грош 1594 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1594 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1594 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск