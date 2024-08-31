Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1594 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1594
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1594 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7600 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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