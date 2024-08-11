Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты 1 грош Сигизмунда III Вазы - Польша
1 грош 1579-1599
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1579 HR R7 0 51596 SC HR R5 0 301597 R7, R6, R5, R8 0 841597 I IF R7, R6 0 31598 B R6 0 31599 R7 0 6
1 грош 1593-1594
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1593 R6, R5 0 651594 R5 0 42
1 грош 1597
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1597 R6, R7, R8 0 14
1 грош 1597-1627
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1597 IF R5 0 241598 IF R5 0 21607 -, R2, R3 0 331608 -, R 0 1691609 R4, -, R3, R2 0 1521610 - 0 681611 - 0 1031612 - 0 1531613 - 0 1511614 R, R8 0 1841615 - 0 411616 R7 0 51617 R8 0 11621 R7 0 01623 -, R8 0 821624 -, R6 0 1131625 -, R, R3, R2 0 81627 -, R7 0 10
1 грош 1598
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1598 R6 0 18
1 грош 1600-1614
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1600 R6 0 11601 R6, R7 0 11603 R7 0 141604 R, R2, R5 0 1501605 -, R8 0 901606 -, R* 0 1941607 -, R5, R4, R6 0 1401608 R7 0 31613 R1 0 141614 R4 0 10
1 грош 1614-1627Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1614 R8 0 21625 - 0 181626 R 0 2051627 R 0 106
1 грош 1623-1625Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1623 R6 0 01623 SB R1 0 231624 - 0 781625 R 0 2
1 грош 1616-1617Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1616 R5 0 821617 R6 0 15
1 грош 1600-1615Литва
1 грош 1607-1627Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1607 Богория без щита R1 0 471607 Богория без щита. Рамка с обеих сторон R7 0 11607 Богория в щите. Рамка на реверсе R5 0 31607 Богория в щите. Рамка с обеих сторон R7 0 71608 R1 0 131625 - 0 1211626 Погоня в щите -, R5 0 1041626 Погоня без щита R4 0 1001262 (1626) R2 0 331627 - 0 95
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