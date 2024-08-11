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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1617 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1617 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1617 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,55 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1617 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1147 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 1 грош 1617 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1617 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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