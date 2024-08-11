Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1617 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,55 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1617
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1617 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1147 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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