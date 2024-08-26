1 грош 1623 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1623 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9000 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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