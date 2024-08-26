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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1623 года SB "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1623 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1623 года SB "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1623 года "Гданьск" со знаком SB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9000 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (6)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 640 PLN
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 SB "Гданьск" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1623 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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