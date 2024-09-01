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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1605 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1605 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1605 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1605
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1605 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1325 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3550 PLN. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1605 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 510 PLN
Польша 1 грош 1605 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 грош 1605 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1605 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1605 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1605 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1605 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1605 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1605 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1605 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1605 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1605 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1605 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1605 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1605 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1605 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1605 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1605 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1 грош 1605 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 1 грош 1605 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1605 на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 грош 1605 на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1605 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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