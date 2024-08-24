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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1613 года "Тип 1597-1627" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1613 года "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1613 года "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (151)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1613 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3116 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 1 грош 1613 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 380 CZK
Польша 1 грош 1613 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Naumann - May 5, 2024
Продавец Naumann
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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