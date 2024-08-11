Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1615 года HW "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1615 года "Литва" со знаком HW. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1902 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1060 EUR. Торги состоялись 15 марта 2018.
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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