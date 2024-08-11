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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1615 года HW "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1615 года HW "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1615 года HW "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1615
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1615 года "Литва" со знаком HW. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1902 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1060 EUR. Торги состоялись 15 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 860 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
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Польша 1 грош 1615 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1615 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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