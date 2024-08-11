1 грош 1615 года HW "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1615 года "Литва" со знаком HW. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1902 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1060 EUR. Торги состоялись 15 марта 2018.

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