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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1625 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1625 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1625 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1625
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1625 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 961 проданному на аукционе Katz Auction за 251 EUR. Торги состоялись 31 июля 2021.

Сохранность
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  • Coins.ee (1)
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  • Numisbalt (2)
  • Numision (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (3)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (3)
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1625 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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