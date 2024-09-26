Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1625 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,04 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1625
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1625 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 961 проданному на аукционе Katz Auction за 251 EUR. Торги состоялись 31 июля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Katz (1)
- Numedux (1)
- Numisbalt (2)
- Numision (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
- Rzeszowski DA (3)
- WCN (3)
- WDA - MiM (3)
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1625 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск