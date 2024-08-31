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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1611 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1611 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1611 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1611 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 750 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 1 грош 1611 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1611 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1611 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 грош 1611 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1611 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1611 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1611 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1611 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1611 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1611 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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