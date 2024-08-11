Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1611 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1611
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1611 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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