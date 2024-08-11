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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1611 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1611 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1611 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1611 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1611 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1611 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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