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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1598 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1598 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1598 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1598 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
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Польша 1 грош 1598 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша 1 грош 1598 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 700 CZK
Польша 1 грош 1598 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1598 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша 1 грош 1598 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1598 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1598 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1598 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1598 на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 грош 1598 на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1598 на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1 грош 1598 на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1598 на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 грош 1598 на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1598 на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 1 грош 1598 на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1598 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1598 на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 1 грош 1598 на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1598 на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1598 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1598 на аукционе GGN - October 24, 1998
Польша 1 грош 1598 на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1598 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 1 грош 1598 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1598 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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