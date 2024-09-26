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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1598 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов 1598
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1598
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1598 Гданьск
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 90 $
Продажи
0 457
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 HR HT Познаньский монетный двор
Средняя цена 60 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 P Познаньский монетный двор
Средняя цена 50 $
Продажи
0 294
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 Рига
Средняя цена 80 $
Продажи
5 323
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 Литва
Средняя цена 520 $
Продажи
0 202
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF Всховский монетный двор
Средняя цена 840 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 IF Всховский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 HR K Всховский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 149
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 HK K Всховский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 F Всховский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 199
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR Быдгощский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 IF B Быдгощский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 B Быдгощский монетный двор
Средняя цена 430 $
Продажи
0 283
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 Люблинский монетный двор
Средняя цена 290 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 L Люблинский монетный двор
Средняя цена 170 $
Продажи
0 311
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1598 IF Люблинский монетный двор
Средняя цена 290 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 грош 1598 B
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1598 IF
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 грош 1598
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1598 F Всховский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1598 Всховский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1598 IF Всховский монетный двор
Средняя цена 190 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1598 Рига
Средняя цена 35 $
Продажи
1 72
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий 1598 Гданьск
Средняя цена 120 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
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