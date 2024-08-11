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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года IF HR "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF HR "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF HR "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3944 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1598 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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