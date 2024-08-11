Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1598 года IF HR "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3944 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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