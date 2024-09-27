Трояк (3 гроша) 1598 года P "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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