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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года P "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года P "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года P "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (294) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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