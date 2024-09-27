Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1598 года P "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (294) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
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