Numisbalt
Описание фирмы
- Название Numisbalt
- Страна Литва
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://auction.numisbalt.com/
Офис в Вильнюсе
- Страна Литва
- Город Вильнюс
- Адрес Birbyniu, 4
- Телефон +370 611 11 166
- Email info@numisbalt.com
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
7 июля 2024 Auction 37 1530 Торги открыты
8 июня 2024 9 июня 2024 Auction 36 1954 470,675 $
12 мая 2024 E-Live Premium Auction 35 945 2,323,093 $
9 декабря 2023 10 декабря 2023 E-Live Auction Nr. 31 2000 525,129 $
4 ноября 2023 5 ноября 2023 E-Live Nr. 30 2000 741,083 $
29 сентября 2023 1 октября 2023 E-Live Nr. 29 2764 735,458 $
30 июня 2023 2 июля 2023 E-Live Auction Nr. 28 2349 404,975 $
14 мая 2023 E-Live PREMIUM Auction 26 924 1,850,635 $
12 мая 2023 13 мая 2023 Auction 27 1938 420,870 $
31 марта 2023 2 апреля 2023 AUCTION NR. 25 2529 534,085 $
16 февраля 2023 18 февраля 2023 Auction 24 2747 403,222 $
9 декабря 2022 10 декабря 2022 Auction 23 2052 536,101 $
4 ноября 2022 6 ноября 2022 E-LIVE AUCTION NR. 22 2469 438,836 $
23 сентября 2022 24 сентября 2022 Numisbalt E-Live auction Nr. 21 2036 614,351 $
11 июня 2022 12 июня 2022 E-Live auction Nr. 20 2201 483,157 $
21 мая 2022 E-Live PREMIUM auction 19 1083 1,631,035 $
7 апреля 2022 9 апреля 2022 E-Live auction No. 18 2486 610,424 $
11 февраля 2022 13 февраля 2022 E-Live auction No. 17 2771 619,755 $
18 декабря 2021 19 декабря 2021 E-Live auction No. 16 2516 601,091 $
6 ноября 2021 7 ноября 2021 E-Live auction No. 15 2172 620,410 $