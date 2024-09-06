Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1598 года IF "Тип 1597-1627" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Люблин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1598 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 11000 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2023.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Felix Schiessinger (1)
- Numedux (1)
Где продать?
Для продажи 1 грош 1598 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск