Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1598 года IF "Тип 1597-1627" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1598 года IF "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1598 года IF "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1598 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 11000 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2023.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Felix Schiessinger (1)
  • Numedux (1)
Польша 1 грош 1598 IF на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1598 IF на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2754 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 1 грош 1598 IF на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 1 грош 1598 IF на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1598 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1598 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск