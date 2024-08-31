Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Provenance Auctions (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • WCN (10)
  • WDA - MiM (2)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1598 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск