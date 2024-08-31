Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Люблин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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