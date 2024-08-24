Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Люблинский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 517 проданному на аукционе Stary Sklep за 4000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (1)
  • Frühwald (1)
  • GGN (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Janas (1)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (23)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (7)
  • Numedux (3)
  • Numimarket (4)
  • Numisbalt (2)
  • PDA & PGN (4)
  • Poznański Dom Aukcyjny (8)
  • Rauch (4)
  • Rzeszowski DA (18)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stary Sklep (9)
  • Tempus (3)
  • WCN (26)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (8)
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1598 "Люблинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1598 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск