Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор". Антикварная подделка (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Мальборкский монетный двор" со знаком M. Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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