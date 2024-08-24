Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор". Антикварная подделка (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Антикварная подделка

Аверс монеты - Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор" Антикварная подделка - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор" Антикварная подделка - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Мальборкский монетный двор" со знаком M. Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Rzeszowski DA (2)
Польша Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1587 "Мальборкский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1587 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск