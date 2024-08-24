Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг без года (1587-1632) M "Мальборкский монетный двор". Антикварная подделка (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Антикварная подделка
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Мальборкский монетный двор" со знаком M. Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
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- Rzeszowski DA (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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