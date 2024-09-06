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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года HK K "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года HK K "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года HK K "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком HK K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1100 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.

Сохранность
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  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Rzeszowski DA (3)
  • WCN (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HK K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1598 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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