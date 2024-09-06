Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1598 года HK K "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком HK K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1100 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.
Сохранность
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- WCN (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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