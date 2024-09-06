Трояк (3 гроша) 1598 года HK K "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком HK K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1100 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.

Сохранность UNC (1) XF (2) VF (4)