Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1598 года HR HT "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Познаньский монетный двор" со знаком HR HT. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1380 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
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Дата 23 июня 2023
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Дата 1 июня 2023
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Дата 10 марта 2023
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Дата 8 февраля 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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