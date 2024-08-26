Трояк (3 гроша) 1598 года HR HT "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Познаньский монетный двор" со знаком HR HT. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1380 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.

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