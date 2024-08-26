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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (323)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2455 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 800 EUR. Торги состоялись 2 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность UNC
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

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Для продажи Трояк (3 гроша) 1598 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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