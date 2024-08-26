Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1598 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (323)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2455 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 800 EUR. Торги состоялись 2 июня 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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