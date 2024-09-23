Трояк (3 гроша) 1598 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2403 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2200 PLN. Торги состоялись 17 сентября 2022.

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