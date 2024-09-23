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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (199) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2403 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2200 PLN. Торги состоялись 17 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1598 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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