Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1598 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (199) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2403 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2200 PLN. Торги состоялись 17 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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