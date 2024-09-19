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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1598 года "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1598 года "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1598 года "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1598 года "Всховский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Numision за 320 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
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  • Numision (1)
  • WCN (1)
Польша Шеляг 1598 "Всховский монетный двор" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Шеляг 1598 "Всховский монетный двор" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1598 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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