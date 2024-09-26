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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет без горгеры" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет без горгеры" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет без горгеры" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) года "Узкий портрет без горгеры". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе SINCONA AG за 195000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
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Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет без горгеры" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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