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10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет без горгеры" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) года "Узкий портрет без горгеры". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе SINCONA AG за 195000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
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