Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты 10 дукатов (Португал) Сигизмунда III Вазы - Польша
10 дукатов (Португал) 1587Широкий портрет
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) R8 0 2
10 дукатов (Португал) 1587Узкий портрет без горгеры
10 дукатов (Португал) 1587Узкий портрет с горгерой
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) R7 0 5
10 дукатов (Португал) 1614
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1614 R8 0 3
10 дукатов (Португал) 1587Поясной портрет
10 дукатов (Португал) 1592
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1592 HW R7 0 0
10 дукатов (Португал) 1593
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1593 R8 0 0
10 дукатов (Португал) 1604-1612
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1604 R8 0 01611 R8 0 11612 R7 0 8
10 дукатов (Португал) 1616
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1616 R8 0 1
10 дукатов (Португал) 1617
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1617 R* 0 0
10 дукатов (Португал) 1622
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1622 R8 0 0
10 дукатов (Португал) 1592Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1592 R8 0 2
10 дукатов (Португал) 1616-1622Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1616 R8 0 21617 R8, R* 0 21618 R8 0 11621 R8 0 41622 R8 0 6
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