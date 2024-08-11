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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты 10 дукатов (Португал) Сигизмунда III Вазы - Польша

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10 дукатов (Португал) 1587

Широкий портрет
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R8 0 2
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10 дукатов (Португал) 1587

Узкий портрет без горгеры
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R8 0 1
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10 дукатов (Португал) 1587

Узкий портрет с горгерой
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R7 0 5
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10 дукатов (Португал) 1614

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1614 R8 0 3
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10 дукатов (Португал) 1587

Поясной портрет
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) R8 0 1
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10 дукатов (Португал) 1592

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1592 HW R7 0 0
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10 дукатов (Португал) 1593

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1593 R8 0 0
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10 дукатов (Португал) 1604-1612

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1604 R8 0 01611 R8 0 11612 R7 0 8
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10 дукатов (Португал) 1616

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1616 R8 0 1
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10 дукатов (Португал) 1617

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1617 R* 0 0
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10 дукатов (Португал) 1622

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1622 R8 0 0
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10 дукатов (Португал) 1592

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1592 R8 0 2
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10 дукатов (Португал) 1616-1622

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1616 R8 0 21617 R8, R* 0 21618 R8 0 11621 R8 0 41622 R8 0 6
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