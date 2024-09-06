Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 дукатов (Португал) 1614 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 35 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 10 дукатов (Португал)
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1614 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 480000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
122211 $
Цена в валюте аукциона 480000 PLN
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность VF
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Где продать?
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