Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) 1614 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1614 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1614 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1614 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 480000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
Польша 10 дукатов (Португал) 1614 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 10 дукатов (Португал) 1614 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
122211 $
Цена в валюте аукциона 480000 PLN
Польша 10 дукатов (Португал) 1614 на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность VF
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Польша 10 дукатов (Португал) 1614 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 дукатов (Португал) 1614 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 дукатов (Португал) 1614 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1614 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 10 дукатов (Португал) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск