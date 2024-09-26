10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) года "Узкий портрет с горгерой". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

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