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10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) года "Узкий портрет с горгерой". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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