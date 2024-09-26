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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) года "Узкий портрет с горгерой". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7006 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

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Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
129508 $
Цена в валюте аукциона 95000 EUR
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
16640 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Продавец Otto Helbing
Дата 19 марта 1928
Сохранность XF
Цена
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Узкий портрет с горгерой" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 дукатов (Португал) 1587 "Узкий портрет с горгерой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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