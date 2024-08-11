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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) 1612 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1612 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1612 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 34,652 гр
  • Диаметр 37 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1612 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 510000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
132385 $
Цена в валюте аукциона 510000 PLN
Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
73883 $
Цена в валюте аукциона 65000 EUR
Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 10 дукатов (Португал) 1612 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 дукатов (Португал) 1612 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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