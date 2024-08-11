Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 дукатов (Португал) 1612 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 34,652 гр
- Диаметр 37 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 10 дукатов (Португал)
- Год 1612
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1612 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 510000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
132385 $
Цена в валюте аукциона 510000 PLN
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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