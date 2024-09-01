10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Широкий портрет" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) года "Широкий портрет". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2129 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.

Сохранность VF (2)