Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Широкий портрет" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 34,5 гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 10 дукатов (Португал)
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) года "Широкий портрет". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2129 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.
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