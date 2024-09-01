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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Широкий портрет" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Широкий портрет" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Широкий портрет" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 34,5 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) года "Широкий портрет". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2129 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.

Сохранность
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Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Широкий портрет" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
115718 $
Цена в валюте аукциона 110000 EUR
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Широкий портрет" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Широкий портрет" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
******
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